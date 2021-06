Economia Cultura de açafrão busca selo em Goiás Com indicação geográfica de procedência há cinco anos, produtores de Mara Rosa e região tentam reforçar a cadeia produtiva para atrair novas indústrias e tornar o produto mais competitivo

A colheita de açafrão, que iniciou em junho e segue até agosto, começou com novos projetos para a cultura em Goiás. O objetivo dos produtores é conseguir, enfim, valorizar mais a produção no Norte do Estado. As cidades de Mara Rosa, Estrela do Norte, Amaralina e Formoso possuem há cinco anos selo de indicação geográfica de procedência, mas ainda há trabalho para adequar...