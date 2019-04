Economia Cuba, Venezuela e Moçambique devem R$ 2,3 bilhões para o BNDES Empréstimos foram feitos durante gestão do PT. Se houver calote, União terá de cobrir

O BNDES (Banco de Desenvolvimento Econômico e Social) tem R$2,3 bilhões de dívidas atrasadas para receber de Cuba, Venezuela e Moçambique. De acordo com o jornal Estado de S.Paulo, o risco de os países não pagarem as dívidas fez com que o banco estatal registrasse perdas de R$ 4,4 bilhões no balanço financeiro de 2018, divulgado na última semana. Caso os países não ho...