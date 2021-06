Economia Crise hídrica pode impactar economia e inflação, diz secretário de Guedes

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, afirmou ontem que a chegada de uma nova crise hídrica ao país, com impacto no setor elétrico, gera risco à retomada da atividade econômica e pode ter repercussão sobre a inflação. O secretário do ministro Paulo Guedes (Economia) participou de audiência pública no Congresso sobre medidas de enfr...