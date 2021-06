Economia Crise hídrica é a maior da história, diz Bolsonaro "Na energia, estamos com problema da maior crise hídrica da história do Brasil. Mais um azar. Apesar disso, está indo bem”, disse, em transmissão feita por simpatizantes

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (3) a apoiadores no Palácio do Alvorada que o Brasil vive a maior crise hídrica de sua história.“Apesar dos problemas, está indo bem o Brasil. Tem gente incomodado com isso. Na energia, estamos com problema da maior crise hídrica da história do Brasil. Mais um azar. Apesar disso, está indo bem”, disse, em transmis...