Economia Crise eleva devolução de lojas em Goiânia Quantidade de estabelecimentos disponíveis para alugar ou vender na capital cresceu por causa da pandemia; comerciantes do Centro se queixam de ‘abandono’

Nos 900 metros de extensão do trecho da Rua 4, entre as avenidas Araguaia e Tocantins, no Centro de Goiânia, 14 placas anunciam o aluguel ou venda de imóveis comerciais. Com a loja aberta entre duas outras que estão fechadas há meses, Salem Mage, 56 anos, afirma que só consegue continuar com o negócio porque o prédio pertence ao pai. “Só estou de pé porque não preciso pag...