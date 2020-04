A crise econômica causada pela pandemia de coronavírus pode parecer privilegiar alguns setores, que mantêm as portas abertas – como supermercados e farmácias –, e prejudicar o restante. Mas o que pesquisas e especialistas consultados pelo POPULAR afirmam é que todas as atividades sofrem com mudanças que ocorreram no consumo. O que vai determinar o tamanho das consequências para cada um é o tempo que a crise vai durar.

“Não tem ninguém ganhando, porque o que acontece é que as pessoas compram só o essencial e é isso que traz dificuldade”, analisa o economista Jeferson de Castro, ao citar que, passada a euforia que levou muitas famílias a estocarem produtos, as vendas não dispararam nem nos supermercados. Prova disso, como cita, é o resultado da inflação de março. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegou ao menor nível no País (0,07%) desde o início do Plano Real, em 1994. Quando cai o consumo, o preço tende a deixar de crescer.

Goiânia teve o menor valor da série histórica. Entre setores que sentiram mais a crise, tiveram queda nos preços passagem aérea (-27,61%), combustíveis (-4,63%) e transporte (-2,92%). Por outro lado, os itens com as maiores altas ocorreram exatamente no grupo alimentação e bebidas. A área que envolve comércio, indústria e até o campo, têm demanda alta para atender.

Segundo a Federação de Agropecuária e Pecuária de Goiás (Faeg), quando o crescimento econômico é afetado isso reflete na demanda até mesmo no setor que não parou. É que o fechamento de restaurantes, bares e hotéis chega aos fornecedores no campo. Hortifruti e setor lácteo sentiram recuo de até 60% desde o início da quarentena adotada em Goiás.

Do lado do que está proibido de funcionar, a situação ainda mais apertada é dos bens duráveis, que já estavam com desempenho em queda, e dos serviços. “Esse último setor é o primeiro que entrou em crise, antes que a indústria e o comércio. Curiosamente é o setor que tende a sair primeiro das crises”, completa Jeferson de Castro.

No Brasil, mais de 1 milhão de ocasiões de consumo de produtos para cuidados pessoais por semana está em risco, segundo pesquisa da consultoria Kantar. Isso devido ao isolamento social. Seria 973 milhões de compras relacionadas a ida ao trabalho ou a uma instituição de ensino e 356 milhões que geralmente acontecem antes de eventos sociais. O distanciamento social tem feito as pessoas repensarem prioridades.

O consultor de varejo Geraldo Rocha destaca que supermercados, farmácias e postos de gasolina estão abertos, mas ainda assim enfrentam crise e perdem vendas. Ele argumenta que a compra do básico não sustenta os negócios, que têm maior lucro com mix de produtos que inclui os supérfluos. “Uns perdem tudo, como segmento de moda. Há restaurantes que se viram no delivery, mas até isso foi cortado.” Para ele, a crise ainda não chegou ao Brasil.

Um ano

A avaliação do consultor é de que o varejo vai sentir essa crise por pelo menos um ano. Mesmo depois do fim do período da quarentena no Estado, Geraldo explica que o medo e as consequências financeiras vão fazer os consumidores evitar sair às ruas para compras.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado (Acieg), Rubens Fileti, defende que há, por outro lado, pequenas demandas que não podem ser atendidas. Cita equipamentos de tecnologia e papelaria e óticas, que são demandados por trabalhadores em home office e estudantes, o que é barrado pelo decreto estadual. Por isso, ele pede flexibilização. Já entre o que mais precisará de atenção, cita shoppings e o comércio da Região da 44.

Presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, que dialoga com entidades representativas do setor produtivo, explica que o governo goiano estuda as curvas de contaminação, nas cidades e até bairros para analisar possíveis flexibilizações na quarentena. Além dos dados de impacto econômico encaminhados pelos empresários. A cadeia do turismo, para ele, é no País a que mais sentiu e vai demorar a conseguir uma recuperação. “Talvez, em 2021”, diz.