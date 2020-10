Economia Crise acentua queda da bolsa Aumento do risco fiscal levou os juros futuros a uma nova sessão de forte alta

A Bolsa brasileira não resistiu à queda dos índices globais com o diagnóstico de coronavírus do presidente americano, Donald Trump, e acompanhou a tendência após operar em alta pela manhã. O Ibovespa fechou com desvalorização de 1,5%, a 94.015 pontos, após críticas entre os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Paulo Guedes (Economia) e queda de mais de 4% ...