Economia Criado fórum para certificação de carne

Foi criado ontem, após manifesto realizado pela Associação Goiana dos Criadores de Zebu (AGCZ), um fórum para certificação da carne goiana. Com representantes de cerca de 30 entidades ligadas à área, a reunião foi realizada durante a Pecuária de Goiânia. Para os participantes, foi distribuída cartilha com exposição do projeto que visa criar a Chancela Goiás para a Ca...