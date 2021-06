Economia Crescimento de financiamento de imóveis e veículos acima da média gera preocupação no BC Segundo a ata do Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central, essa alta se deu principalmente pela queda da taxa básica de juros (Selic), que barateou as linhas de crédito

Os financiamentos de imóveis e veículos têm crescido acima da média nos últimos anos, estimulados principalmente pela queda da taxa básica de juros (Selic), que barateou as linhas de crédito. Segundo a ata da reunião do Comef (Comitê de Estabilidade Financeira) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira (8), o movimento merece atenção. O documento afirma que os...