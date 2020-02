Economia Crescimento das plataformas de delivery altera rotina de restaurantes Para sobreviver às mudanças, estabelecimentos se voltam para melhorias internas que refletem na entrega dos produtos

O crescimento das plataformas de delivery tem provocado mudanças no mercado de alimentação. Se por um lado há até restaurantes que fecham as portas por não acompanhar as modificações, há também aqueles que têm conseguido aproveitar a popularidade dos aplicativos para impulsionar suas marcas. Para não chorar o açaí derramado ou o bolo parcialmente comido pelo entregador...