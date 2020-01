Economia Cresce venda de carros com isenção fiscal para PCDs Demanda subiu entre 30% e 40% nos últimos anos com a conscientização sobre benefício, que faz o preço do veículo cair até 30%

As pessoas com deficiência física, visual, mental ou autismo, que comprometa sua capacidade de locomoção, estão descobrindo que podem comprar veículos com isenção de impostos no Brasil, o que reduz o preço do veículo em cerca de 30%. Com a maior divulgação do benefício, a venda de veículos para pessoas com deficiência (PCDs) ou algum comprometimento das funções motoras...