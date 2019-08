Economia Cresce temor de PIB negativo Setor de serviços fechou junho com queda de 1% em relação a maio, na sequência de dados fracos da indústria e do comércio, o que alerta para “recessão técnica”

Apesar do alívio e da esperança de que a aprovação da Reforma da Previdência na Câmara comece a abrir caminho para a retomada da atividade econômica, os dados continuam a mostrar que o desafio será realmente grande. Ontem, o IBGE divulgou que o setor de serviços fechou o mês de junho com queda de 1% em relação a maio.No acumulado do segundo trimestre, houve queda de ...