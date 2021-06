Economia Cresce procura por cirurgias e intervenções estéticas Home office e corte de gastos com viagens e festas favorecem acesso a cirurgias plásticas, avaliam profissionais; agendas estão lotadas

Ao contrário do que muita gente pensava, a pandemia não conseguiu desacelerar a indústria da beleza, que é movida pela vaidade e busca pelo bem-estar. Pelo contrário. No segundo semestre do ano passado, após a flexibilização dos decretos de isolamento, houve um verdadeiro boom na procura por procedimentos estéticos. Alguns cirurgiões plásticos estão com agendas lotadas a...