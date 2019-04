Economia Cresce oferta de vagas e contratações de aprendizes em Goiás Dados do CIEE revelam que as empresas privadas do Estado estão elevando o número de oportunidades para aprendizagem e estágio

As empresas instaladas em todo Centro-Oeste já abriram mais vagas e contrataram mais aprendizes e estagiários no primeiro trimestre deste ano que no mesmo período de 2018. O número de vagas ofertadas cresceu 11,7%, enquanto o número de contratações aumentou 13,7% no Centro-Oeste, segundo os resultados de seu Boletim Estatístico Mensal (BEM), divulgado pelo Centro de ...