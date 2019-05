Economia Cresce o potencial de consumo em Goiás A classe B, que representa 20,97% dos domicílios, continua puxando o cenário de consumo

As famílias goianas devem consumir mais este ano, que em 2018. O estudo IPC Maps 2019, especializado no cálculo de índices de potencial de consumo, com base em dados oficiais, mostra que o consumo no Estado deve alcançar a marca de R$ 159,9 bilhões este ano, contra R$ 146 bilhões no ano passado. Em Goiânia, o volume de consumo deve subir de R$ 39,1 bilhões, em 2018, p...