Economia Cresce o número de famílias com dívidas

O nível recorde do porcentual de famílias com dívidas, registrado em dezembro pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), foi impulsionado pelos níveis historicamente baixos dos juros e sinaliza uma recuperação da economia via consumo. A análise é de Marianne H...