Economia Cresce número de usuários de planos de saúde em Goiás Em março, 5,2 mil pessoas aderiram ao serviço no Estado; aumento do desemprego e queda na renda devem impactar dados do setor a partir de abril

A chegada do coronavírus movimentou o mercado de planos de saúde em Goiás e no Brasil. Com o início da pandemia, em março, 5.237 novos beneficiários aderiram ao serviço, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A melhora na economia no primeiro trimestre e a maior preocupação com a saúde fizeram com que os planos chegassem a 1,158 milhão de usuári...