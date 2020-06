Economia Cresce endividamento de empresas Com as dívidas acumulando, muitos negócios não têm conseguido honrar os compromissos junto aos bancos; segundo empresários, instituições financeiras não estariam facilitando renegociações

Impedidos de operarem seus negócios por conta das medidas de combate à disseminação do novo coronavírus, empresários estão vendo as dívidas acumularem. Parte inclusive diz que não está conseguindo arcar com compromissos, como cartões de crédito, cheque especial, desconto de duplicatas e financiamentos. E se queixam dos bancos, que, dizem, não estariam sendo tão maleá...