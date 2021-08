Economia Cresce demanda por táxi na capital Com cancelamentos recorrentes de viagens por motoristas de aplicativos, pressionados pelo aumento dos custos, taxistas registram elevação de até 40% na procura por corridas em Goiânia

A procura por táxi tem registrado aumento nos últimos meses em Goiânia e com tendência de manter um crescimento. Isso ocorre ao mesmo tempo em que os motoristas de aplicativos enfrentam uma pressão nos custos com os aumentos dos combustíveis e, como resultado, têm cancelado as solicitações de viagens dos passageiros. Um problema que já virou meme nas redes sociais e ocorr...