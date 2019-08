Economia Creci-GO abre inscrições para concurso com 115 vagas para quatro cidades em Goiás Os convocados vão receber remuneração de R$ 1.300,65 mais benefícios

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis 5ª Região, em Goiás, (CRECI/GO) abriu inscrições para concurso público com 115 vagas para cargo administrativo de nível médio. Os aprovados vão ser lotados em Anápolis, Caldas Novas, Rio Verde e Valparaíso. De acordo com o edital publicado, serão preenchidas três vagas efetivas e 112 de cadastro reserva. As inscrições devem...