Economia Crea-GO lança concurso público com 38 vagas e salário de até R$ 8,5 mil para 29 cidades em Goiás Conselho oferece benefícios como auxílio alimentação, plano de saúde e vale transporte; confira os cargos

Nesta segunda-feira (22), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) abriu as inscrições para concurso público com 38 vagas na instituição para cargos de nível médio e superior em Goiânia e no interior. Ao todo, são 29 cidades. Os salários variam entre R$ 2.160,21 e R$ 8.514,45, mais benefícios como auxílio alimentação, plano de saúde e vale t...