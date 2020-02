Economia Crédito vale aluguel sem fiador Novas opções de garantias, como uso do cartão, tornam processo rápido e eliminam o constrangimento de pedir aval a parentes e amigos; setor também vai adotar o Cadastro Positivo

Alugar um imóvel com rapidez, sem burocracia nem necessidade de fiador. Essa é a tendência do mercado, que hoje oferece aos clientes várias modalidades de garantias, como uso do limite do cartão de crédito, título de capitalização, seguro fiança, carta fiança, escritura pública de caução real e depósito caução. Além delas, os bons pagadores vão poder fazer o contrato de a...