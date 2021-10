Economia Crédito cooperativo cresce o dobro da média do sistema financeiro Cooperados tiveram mais facilidade de acesso a recursos e orientações para manter empresas; em 2020, operações aumentaram 33,4% em relação ao ano anterior

As medidas de combate à pandemia do coronavírus obrigaram milhares de empresas pelo País a fechar as portas, desde março de 2020, e nem todas conseguiram voltar a funcionar. Uma das maiores reclamações dos empresários era a grande dificuldade de acesso ao crédito, quando eles mais precisavam de apoio. Naquele momento, instituições do sistema cooperativista de crédito s...