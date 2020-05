Desde o início da pandemia do coronavírus, o governo federal tem anunciado programas de empréstimo para ajudar os donos de pequenos negócios a atravessarem este período difícil. Mas a grande maioria dos empresários que já buscaram essas linhas de crédito junto a bancos públicos e privados não conseguiram acessar o dinheiro prometido. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) estima que mais de 80% das empresas goianas que buscaram empréstimos tiveram o crédito negado.

Em março, o governo anunciou um programa para financiar a folha de pagamento, que pagaria até dois salários mínimos por mês para cada empregado. Mas, dos R$ 40 bilhões anunciados, apenas R$ 1,6 bilhão foram aplicados. Um levantamento feito pelo Sebrae revelou que 86% dos pequenos negócios que buscaram crédito não conseguiram ou ainda aguardam o empréstimo.

Proprietário de uma cervejaria no município de Catalão, que fornece barris de chope para eventos, o empresário Robson Macedo teve todos seus pedidos cancelados no início da pandemia. Precisando pagar funcionários, fornecedores e outros custos fixos, ele procurou um banco público onde já tinha relacionamento em busca de um empréstimo para capital de giro, que foi negado por causa de uma dívida que ele tem com a União. “Mas, meu irmão, que não tem nenhum débito, procurou o mesmo banco, que disse que não havia crédito disponível para capital de giro.”

Pouco tempo depois, o governo anunciou que não exigiria mais a certidão negativa e ele voltou ao banco. “Mas me disseram que essa medida ainda não havia chegado às agências”, lembra Robson. O financiamento para pagar a folha também foi rejeitado pelo banco, que alegou que só liberaria para empresas que já pagavam os salários de seus funcionários pela instituição. Ele então procurou outros quatro bancos públicos e privados. Alguns alegaram que não havia normativa de crédito disponível para pequenas empresas e outros que não estavam abrindo novas contas para empréstimos. “O governo anuncia o crédito, mas quando o empresário procura o banco, o gerente diz que esse dinheiro não existe”, diz o empresário.

Burocracia

Para o presidente da Acieg, Rubens Fileti, os maiores entraves são a burocracia e os pedidos de garantia. Além disso, os bancos aumentaram o nível de risco para todos os clientes. “Além disso, os juros estão subindo, mesmo com a taxa Selic lá embaixo”, afirma. Os empresários reclamam que, mesmo quando o governo anuncia um crédito via BNDES, os bancos que operam os recursos estão dificultando o acesso.

“No Banco do Brasil, por exemplo, se o cliente tiver tido alguma restrição no passado, tem o crédito negado mesmo se já tiver quitado essa dívida”, conta Rubens. A estimativa é que mais de 80% das empresas já tiveram o crédito negado. “Muitas que pagam a dívida têm dificuldade até para obter a carta de anuência”, diz.

Para o especialista em assessoria corporativa para captação de recursos da Prátika Empresarial, Leandro Reis Bernardes, não adianta manter as políticas de crédito ortodoxas numa situação heterodoxa como a atual. “O risco tem que ser melhor distribuído entre as três partes: governo, bancos e empresários”, acredita. Isso porque o governo quer dar o recurso, mas não a responsabilidade do risco, os bancos querem manter seus critérios de concessão de crédito num cenário com alto risco de calote e muitos empresários também querem buscar os recursos sem planejamento.

Tudo isso vira uma receita de bolo que gera a negativa do crédito. Por isso, ele acredita que o caminho seja a flexibilização nas políticas de análise para concessão do crédito, o governo ser mais solidário na operação e o empresário estar mais organizado para pleiteá-lo.

“O governo só tem flexibilizado restrições contraídas em função da pandemia e não anteriores à ela”, ressalta Leandro. Ele lembra que também existe um delay entre o anúncio de uma medida pela governo e sua operacionalização pelos bancos, que precisam adequar sistemas.