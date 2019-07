Economia Crédito é mais restrito para idosos Quem tem 60 anos ou mais encontra maior dificuldade ao buscar o pagamento parcelado para a aquisição de bens no mercado

O brasileiro está vivendo mais tempo e, caso seja aprovada a atual proposta de Reforma da Previdência, deverá também trabalhar mais até se aposentar. Uma mudança no perfil da população com provável repercussão nas regras de aposentadoria. Já no que se refere ao acesso a crédito, embora não existam oficialmente restrições nos financiamentos a quem tem 60 anos ou mais, n...