Economia Crédito às empresas cresce em março, mas cai para as famílias, diz BC Em março, a taxa média de juros dos empréstimos subiu 0,2 ponto percentual e alcançou 20% ao ano

Em meio ao agravamento da pandemia de Covid-19, os bancos concederam 10,1% a mais em empréstimos às empresas em março na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo BC (Banco Central). Para as famílias, entretanto, houve queda de 4% no período. Os novos empréstimos somaram R$ 407,1 bilhões em março. As empresas buscaram cr...