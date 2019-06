Economia CPI do BNDES já identificou operações suspeitas no valor de US$ 3,3 bi Comissão avançou nas investigações sobre possíveis operações irregulares de financiamentos à exportação

A Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES avançou nas investigações sobre possíveis operações irregulares de financiamentos à exportação que teriam sido feitas pela instituição. Segundo os primeiros levantamentos da CPI, já foram identificados indícios de irregularidades em torno de US$ 3,3 bilhões num volume de US$ 7 bilhões analisados. O presidente da CPI, d...