CPF/CNPJ é obrigatório nas encomendas internacionais a partir de hoje Falta dessa informação poderá acarretar na proibição da entrada da encomenda e sua devolução ao exterior ou destruição

A Receita Federal do Brasil exigirá, a partir de hoje (1º), que todas as encomendas e remessas internacionais possuam a identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Físsica (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou número do passaporte do destinatário para ter o despacho aduaneiro iniciado. A falta dessa informação poderá acarretar na proibição da entrada d...