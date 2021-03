Economia Covid completa um ano de efeitos no mercado de trabalho, com serviços ainda em recuperação Setor que mais sofreu o impactado de forma negativa no período de pandemia foi o de serviços que fechou 107 mil vagas em meio às restrições

O mercado de trabalho formal completou um ano sob os efeitos da Covid-19 registrando consequências distintas entre os setores e, no cômputo geral, um crescimento de empregos com carteira assinada. Houve fechamento de vagas em serviços, principal empregador do país, mas áreas como indústria e construção mais do que compensaram os cortes e garantiram o saldo positivo d...