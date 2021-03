Economia Covid-19: Pacote de socorro prevê R$ 112 milhões em empréstimos a 0% de juros Anúncio foi feito junto com o do decreto que retoma o sistema de revezamento 14x14 das atividades econômicas

O pacote de medidas para combater os efeitos da pandemia de Covid-19 que o governo Caiado anuncia nesta manhã prevê a liberação de R$ 112 milhões por meio de empréstimos com 0% de juro para autônomos, micro e pequenos empresários de setores afetados pela pandemia e a intenção, segundo o governador, é evitar demissões neste momento. O anúncio foi feito junto com o do d...