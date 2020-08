Economia Covid-19: Filipinas anunciam proibição de importações de frango do Brasil Procurada, a Associação Brasileira de Proteína Animal disse em nota que ainda não foi informada oficialmente sobre eventual suspensão das exportações brasileiras de aves para as Filipinas

As Filipinas impuseram uma proibição temporária às importações de carne de frango do Brasil nesta sexta-feira (14) depois que uma cidade na China disse ter encontrado traços do novo coronavírus em carregamentos de alimentos congelados importados, incluindo asas de frango do país. As autoridades da cidade de Shenzhen identificaram o frango como proven...