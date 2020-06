Economia Covid-19 chega às indústrias goianas e deixa setor em alerta Apesar de seguir rígidos protocolos de segurança, número de casos da doença em trabalhadores cresceu em Goiás. Testagem será ampliada, só o Sesi fará mais de 30 mil

O setor industrial começou a sentir os impactos da Covid-19 para além do que já vivenciava desde março com a crise econômica e medidas de restrições de atividades em Goiás. Este mês, o que passou a preocupar as empresas são os casos da doença detectados em trabalhadores. Mesmo com plantas fabris adaptadas, o novo coronavírus causa afastamentos e faz empresários temerem medidas...