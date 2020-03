Economia Cotado em R$ 4,63, dólar fecha com queda de 0,38% Nas casas de câmbio de São Paulo, a moeda chegou a ser negociada por valores acima de R$ 4,86

Após 12 altas consecutivas, o dólar fechou em queda de 0,38% nesta sexta, 6, cotado em R$ 4,6338. O Banco Central (BC) fez uma intervenção para controlar a moeda, com um leilão de US$ 2 bilhões. Nas casas de câmbio de São Paulo, a moeda chegou a ser negociada por valores acima de R$ 4,86, de acordo com levantamento feito pelo Estadão/Broadcast. O mercado fin...