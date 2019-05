Economia Costume é desafio para aceitação sobre as vantagens dos cartões

O maior uso de pagamentos digitais esbarra especialmente no hábito das pessoas. “Nosso desafio em Anápolis é mostrar a empreendedores que só trabalham com dinheiro, as vantagens de se aceitar novos meios de pagamento”, explica a diretora de Marketing e Comunicação da Stone, Alessandra Giner. Na campanha para ampliar o uso dos meios digitais, o diretor de Expansão de...