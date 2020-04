Economia Corte de jornada ou suspensão de contrato têm 290 mil acordos Medidas somavam menos de 10 mil registros no começo da semana, conforme o Ministério da Economia, que vai pagar benefício de complementação

O número de acordos entre patrão e empregado para redução de jornada, com corte proporcional de salário, ou suspensão temporária do contrato na crise do novo coronavírus saltou para 290 mil até quinta-feira (9). No começo da semana, eram menos de 10 mil. Os dados são do Ministério da Economia, que faz o registro das tratativas para poder pagar o benefício de complementaç...