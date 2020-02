Economia Corte da Selic faz governo economizar R$ 68,9 bi com juros da dívida pública Dados do Banco Central mostram que taxa embutida no financiamento da dívida bruta fechou 2019 em 7,8%, menor nível da história no País

Na esteira da queda dos juros básicos nos últimos anos, o custo da dívida pública brasileira terminou 2019 no menor nível da história. Dados do Banco Central mostram que a taxa de juros implícita da dívida bruta do País no acumulado de 12 meses fechou o ano passado em 7,8%. Um ano antes, estava em 8,3%. Cálculos do Ministério da Economia indicam que a redução da Sel...