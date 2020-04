Economia Corrida às farmácias faz subir preço de antitérmicos Demanda em alta por medicamentos para aliviar febre e dor tem levado à queda na oferta; estabelecimentos têm tabelas atualizadas

Depois da corrida para comprar mantimentos nos supermercados, no início do período de isolamento social, muitos consumidores também resolveram comprar mais medicamentos. O aumento da procura ocorreu, principalmente, por remédios que podem ser usados para aliviar prováveis sintomas do novo coronavírus, como febre e dores no corpo. É o caso dos analgésicos e antitérmicos....