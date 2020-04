Depois da corrida para comprar mantimentos nos supermercados, no início do período de isolamento social, muitos consumidores também resolveram comprar mais medicamentos. O aumento da procura ocorreu, principalmente, por remédios que podem ser usados para aliviar prováveis sintomas do novo coronavírus, como febre e dores no corpo. É o caso dos analgésicos e antitérmicos. Com isso, alguns produtos já não são mais encontrados em todas as distribuidoras do ramo e as farmácias estão recebendo tabelas com preços mais altos.

O proprietário de uma farmácia ouvida pela reportagem deu o exemplo da dipirona. Segundo o farmacêutico, o medicamento já não é mais encontrado em todos os distribuidores e os poucos que ainda têm o produto mais que dobraram o preço praticado. “Antes, eu pagava R$ 0,89 pela cartela com 10 comprimidos de dipirona. Hoje, essa mesma cartela já custa R$ 2 na distribuidora”, informa o farmacêutico. Segundo ele, com isso, há o fim de descontos que eram dados sobre o preço máximo ao consumidor (PMC), que não pode ser ultrapassado.

O presidente do Sindicato do Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Goiás (Sincofarma-GO), João Aguiar Neto, acredita que muitos consumidores estão comprando um pouco mais que o habitual para um uso posterior, em caso de necessidade. “Quem levava um frasco, agora está levando dois”, conta Aguiar. Segundo ele, também existe um temor de que possam faltar alguns medicamentos que dependem de matérias-primas da China e Índia, por exemplo.

É o caso dos analgésicos e antitérmicos produzidos com paracetamol, que estão, em média, 25% mais caros. O paracetamol é um analgésico e antipirético indicado para o alívio da dor de intensidade leve a moderada. Além de estar mais demandada no mundo, o preço desta matéria-prima também sofre a influência da atual cotação do dólar, na casa dos R$ 5. O presidente do Sincofarma reforça o que disse o proprietário de farmácia ouvido pela reportagem acerca dos descontos sobre o preço máximo ao consumidor, que as empresas sempre praticaram, e que já não está sendo mais possível agora.

As indústrias que produzem estes medicamentos em Goiás parecem ter pressa. Mais de 40 toneladas de matéria-prima de paracetamol foram desembaraçadas no Porto Seco Centro-Oeste, em Anápolis, na manhã do último sábado. Em menos de 24 horas, toda mercadoria proveniente da China foi liberada por meio de uma força-tarefa montada pela equipe de desembaraço aduaneiro do Porto Seco, juntamente com a Receita Federal, Ministério da Agricultura e Secretaria da Economia de Goiás para liberar a carga, mesmo durante o feriado de Páscoa.

urgência

A importação teria sido feita pela indústria de medicamentos Greenpharma, de Anápolis, que produz analgésicos e antitérmicos à base de paracetamol. O presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás (Sindifargo), Marçal Henrique Soares, lembra que esta matéria-prima já estava há algum tempo sem chegar às indústrias do Estado.

Segundo ele, por se tratar de um produto com baixo valor agregado, normalmente essa matéria-prima é transportada de navio, o que resulta num custo mais baixo, mas demanda um tempo de viagem bem maior. Mas, desta vez, o paracetamol chegou de avião, um transporte bem mais caro e rápido, o que indica uma certa urgência do fabricante em produzir o medicamento para atender uma potencial demanda da população.

Distribuição

A reportagem ouviu uma grande distribuidora de medicamentos do Estado, que confirmou um aumento da demanda por alguns medicamentos, como analgésicos. Para o representante da empresa, há um certo temor de ruptura no fornecimento de matérias-primas vindas de países asiáticos. “O paracetamol, uma das principais moléculas utilizadas para produção destes medicamentos, vem justamente da Ásia”, destacou o distribuidor.

Segundo ele, os distribuidores já haviam sido alertadas pelos fornecedores sobre a possibilidade de falta dessas moléculas no mercado, já que a produção estaria mais restrita nos países asiáticos, em função das medidas de isolamento social adotadas por todos eles para o combate ao novo coronavírus. “Por isso, fizemos um incremento em nossas compras junto às indústrias para repassarmos às farmácias do Estado”, conta.