Economia Corretoras poderão atuar com pagamentos de boletos a partir desta segunda (4) Medida foi aprovada pelo Conselho Monetário em novembro

A partir desta segunda-feira (4), as corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários poderão prestar serviço de pagamentos aos clientes. A medida foi aprovada no fim de novembro pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Até agora, as contas de registros mantidas por clientes nas corretoras e distribuidoras serviam apenas para fazer aplicações em tít...