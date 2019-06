Economia Corretoras investem em assessoria por WhatsApp Empresas investem na produção de conteúdo para atender clientes pelo app; CVM alerta para clareza de informações

Com estrutura de dar inveja a empresas de marketing, corretoras de investimentos que já produziam conteúdo para redes sociais e plataformas de vídeo agora também atendem clientes via WhatsApp com boletins do mercado financeiro, assessoria de investimentos e alertas de vencimentos de títulos. "A gente tem que procurar o cliente onde ele está. E a maioria das pessoas e...