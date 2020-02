Economia Correios caminham para privatização, diz Bolsonaro "Até porque foram foco no passado de grandes escândalos. E também é monopólio que não pode ter prejuízo", disse o presidente

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que os Correios "caminham para a privatização". "Até porque foram foco no passado de grandes escândalos. E também é monopólio que não pode ter prejuízo", disse em cerimônia no Palácio do Planalto. No discurso, Bolsonaro citou trocas de ministros que ocorreram nos primeiros 14 meses de governo, mas disse que todas a...