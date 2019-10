Economia Correios anunciam reajuste de 6,34% nas tarifas A estatal afirma que o aumento é uma média ponderada nacional, variando de acordo com origem, destino e tipo de encomenda

Os Correios reajustaram em 6,34% a tarifa média dos serviços Sedex Hoje, Sedex 10 e Sedex 12 no último dia 14. O reajuste foi confirmado nesta quarta-feira (16), pela estatal. Os Correios afirmam que o aumento é uma média ponderada nacional, variando de acordo com origem, destino e tipo de encomenda. De acordo com a empresa, "a atualização dos preços ocorre para e...