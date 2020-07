Economia Coronavírus: Rio Verde inicia período de 14 dias de abertura em regime de isolamento intermitente Com o fim do fechamento, a partir desta segunda (20) até o dia 2 de agosto, quando tudo volta a fechar, o comércio em geral e as atividades de prestação de serviço poderão funcionar

Começam a valer, nesta segunda-feira (20), as medidas de reabertura do comércio pelo período de 14 dias em Rio Verde. Município aderiu ao regime de isolamento intermitente, em que as atividades ficam fechadas por 14 dias e voltam a abrir pelo mesmo período após a quarentena. Medida foi tomada para conter o avanço do coronavírus. Com o fim do fechamento, a partir...