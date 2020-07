A juíza Jussara Cristina Oliveira Louza acatou pedido da categoria dos comerciantes e determinou nesta quinta-feira (2) a reabertura do comércio em Goiânia. Dessa maneira, os efeitos do decreto municipal assinado nesta semana pelo prefeito Iris Rezende, seguindo o regime de isolamento intermitente proposto pelo Governo de Goiás de fechamento das atividades por 14 dias e retomada nos próximos 14, ficam suspensos.

A magistrada afirma na decisão que o decreto “impõe severo ônus aos trabalhadores, comerciantes e empresários da capital tolhendo-os de desempenharem suas atividades e tirarem seu sustento, após grandes investimentos feitos para retomada do trabalho com a compra de equipamentos de proteção.”

Como relembrou a juíza no documento, a Prefeitura autorizou a reabertura do comércio, que estava suspenso, a partir dos últimos dias 22 e 30 de junho e “uma semana após autorizar a reabertura, impôs o fechamento”. “Importante ressaltar que nos termos do decreto municipal anterior, a flexibilização havia sido determinada com base em vários estudos e protocolos de reabertura, o que reforça a falta de embasamento técnico para a imposição da forma revezada de abertura, tendo em vista o curto período compreendido entre os dois decretos”, reforçou na decisão.

Essa mudança de cenário, segundo Louza, “frustra não só a justa expectativa do trabalho, mas gera insegurança, traz desempregos, fechamento de lojas e empresas, desespero de grande parte da população, além de danos sérios à saúde, em efeito cascata, pois sem ganhos não é possível ao cidadão arcar com as despesas de sustento básico, como alimentação e saúde.”

A decisão liminar atende mandado de segurança coletivo impetrado pela Federação do Comércio, Bens e Serviços de Goiás (Fecomércio-GO) e peloo Sindicato do Comércio Varejista de Goiás (Sindilojas-GO).

A Prefeitura de Goiânia informou, por meio da assessoria de imprensa, que ainda não não foi notificada e que vai aguardar notificação para analisar e se manifestar sobre o assunto.

O decreto municipal considerou estudos estatísticos realizados pela Universidade Federal de Goiás (UFG), projeções de casos confirmados, a necessidade de leitos de UTI e os óbitos em decorrência da Covid-19 para implementação das medidas mais restritivas. Os mesmos seguidos pelo Estado.

Leia a decisão judicial na íntegra: