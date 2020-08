Economia Coronavírus: INSS adia reabertura de agências para 14 de setembro A ideia é fazer um retorno gradual e seguro para o atendimento presencial, que está suspenso devido à pandemia da Covid-19

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou, na sexta-feira (21), que a reabertura das Agências da Previdência Social foi adiada para o dia 14 de setembro. Segundo a instituição, a ideia é fazer um retorno gradual e seguro para o atendimento presencial, que está suspenso devido...