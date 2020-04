A Enel Distribuição Goiás está realizando obras de eficiência energética em hospitais que estão recebendo pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). No Estado, a ação acontece no Hospital Araújo Jorge, de Goiânia; no Hospital Evangélico Goiano, de Anápolis; e na Fundação Cristã Angélica, de Rio Verde.

Nessas instituições as lâmpadas antigas serão trocadas por outros mais econômicas, num total de 7 mil lâmpadas de LED. No Hospital Araújo Jorge também serão instalados um sistema de ar condicionado central, do tipo multi-split, e outro de aquecimento solar, com capacidade de 3,5 mil litros.

Essa iniciativa faz parte do conjunto de ações #JuntosNaMesmaEnergia e tem expectativa de gerar uma economia total de R$ 450 mil por ano nesses hospitais, que poderão ser revertidos para equipamentos de proteção ou aparelhos para o tratamento de doentes do Covid-19.

Além dos três hospitais goianos, outros 11 serão beneficiados nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Ceará. Todos têm atendido pacientes infectados pelo coronavírus.