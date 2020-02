Economia Coronavírus faz empresas exportadoras perderem R$ 48 bi em valor de mercado Cifra se refere à redução do valor de mercado de companhias brasileiras com ações em Bolsa depois dos impactos da epidemia

Desde o primeiro dia que o surto de coronavírus na China atingiu os mercados financeiros globais - que completou um mês ontem, 21 -, as empresas brasileiras exportadoras de commodities perderam R$ 47,709 bilhões em valor de mercado. A queda reflete a aversão ao risco, em meio as incertezas sobre o impacto que a doença causará à economia do gigante asiático e do mundo. T...