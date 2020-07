Economia Coronavírus: Confira na íntegra decreto estadual de reabertura das atividades em Goiás Texto altera pontos do decreto que começou a valer em 1º de julho, que determinava a quarentena intermitente no Estado

Leia na íntegra o novo decreto do Estado de Goiás que prevê a reabertura das atividades econômicas após 14 dias de isolamento devido à pandemia do novo coroanvírus. Determinação que começa a valer nesta terça-feira (14) permite a abertura de bares e restaurantes e a realização de jogos esportivos, dede que com os portões fechados, pelos próximos 14 dias. Decreto foi as...