Economia Copom vê PIB estagnado no segundo trimestre

O Banco Central reforçou a percepção, entre os economistas do mercado financeiro, de que uma nova rodada de cortes na taxa básica de juros está a caminho no Brasil. Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) da instituição, divulgada ontem, o BC indicou que a inflação segue sob controle, mas a recuperação econômica parou.Na semana passada, o Copom - que reún...