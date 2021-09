Economia Copom eleva Selic a 6,25% ao ano Para a próxima reunião, em outubro, Banco Central indicou nova alta na mesma linha, para 7,25%; objetivo é conter as expectativas para a inflação dos próximos anos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) elevou novamente a taxa básica de juros — a Selic — em 1 ponto porcentual, a 6,25% ao ano, nesta quarta-feira (22). No comunicado, o BC indicou que fará nova elevação na mesma magnitude na próxima reunião, no fim de outubro, para 7,25%.“O Copom considera que, no atual estágio do ciclo de elevação de juros, ess...